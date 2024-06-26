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ПГМУ получит в пользование 11-этажное здание ИПК «Звезда»

Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы

26 июня 2024, 12:50
Фото: telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

ПГМУ получит в пользование 11-этажное здание ИПК «Звезда»

Здание давно не используется. Его пытались несколько раз приватизировать.

Офисное одиннадцатиэтажное здание ИПК «Звезда» по ул. Дружбы, 34 перейдёт в пользование ПГМУ им. Вагнера. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В пользование ПГМУ им. Вагнера перейдёт 11-этажное неиспользуемое в производстве здание издательского дома „Звезда“ в Мотовилихинском районе Перми — соответствующее решение уже принято в Росимуществе. Типография при этом продолжит работу в прежнем режиме и на занятых производством площадях», — отмечает глава региона.

По словам губернатора, в новом корпусе ПГМУ разместят несколько кафедр, два конференц-зала, учебный центр для практических и лабораторных занятий, а также спортивный и концертный залы.

ИПК «Звезда» входит в состав созданного полтора года назад АО «Российские газеты».

Ранее имущество комплекса выставлялось на торги восемь раз.

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#Пермь#Образование#Звезда#Пгму#Медуниверситет
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