Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы

«В пользование ПГМУ им. Вагнера перейдёт 11-этажное неиспользуемое в производстве здание издательского дома „Звезда“ в Мотовилихинском районе Перми — соответствующее решение уже принято в Росимуществе. Типография при этом продолжит работу в прежнем режиме и на занятых производством площадях», — отмечает глава региона.