Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Офисное одиннадцатиэтажное здание ИПК «Звезда» по ул. Дружбы, 34 перейдёт в пользование ПГМУ им. Вагнера. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«В пользование ПГМУ им. Вагнера перейдёт 11-этажное неиспользуемое в производстве здание издательского дома „Звезда“ в Мотовилихинском районе Перми — соответствующее решение уже принято в Росимуществе. Типография при этом продолжит работу в прежнем режиме и на занятых производством площадях», — отмечает глава региона.
По словам губернатора, в новом корпусе ПГМУ разместят несколько кафедр, два конференц-зала, учебный центр для практических и лабораторных занятий, а также спортивный и концертный залы.
ИПК «Звезда» входит в состав созданного полтора года назад АО «Российские газеты».
Ранее имущество комплекса выставлялось на торги восемь раз.