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Updated Сегодня, 13:25

Подмосковные спасатели помогли транспортировать лежачую женщину

26 июня 2024, 13:21
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли переместить лежачую больную женщину из квартиры многоэтажного дома в автомобиль скорой помощи.

Заместитель начальника территориального управления № 2 Егор Ефимов рассказал, что родственники пожилой женщины, нуждающейся в помощи, обратились в службу экстренных вызовов «Система-112». Об этом пишет regions.ru.

«Пенсионерке срочно потребовалась госпитализация, но она не могла передвигаться самостоятельно. Сотрудники противопожарной службы быстро прибыли на указанный адрес и перенесли пациентку из квартиры на четвертом этаже в машину скорой помощи при присутствии медицинского персонала. Женщину немедленно доставили в больницу с предварительным диагнозом инфаркт», — объяснил Егор Ефимов.

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