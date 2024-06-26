Подмосковные спасатели помогли транспортировать лежачую женщину

«Пенсионерке срочно потребовалась госпитализация, но она не могла передвигаться самостоятельно. Сотрудники противопожарной службы быстро прибыли на указанный адрес и перенесли пациентку из квартиры на четвертом этаже в машину скорой помощи при присутствии медицинского персонала. Женщину немедленно доставили в больницу с предварительным диагнозом инфаркт», — объяснил Егор Ефимов.