Подмосковные спасатели помогли транспортировать лежачую женщину

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Заместитель начальника территориального управления № 2 Егор Ефимов рассказал, что родственники пожилой женщины, нуждающейся в помощи, обратились в службу экстренных вызовов «Система-112». Об этом пишет regions.ru.
«Пенсионерке срочно потребовалась госпитализация, но она не могла передвигаться самостоятельно. Сотрудники противопожарной службы быстро прибыли на указанный адрес и перенесли пациентку из квартиры на четвертом этаже в машину скорой помощи при присутствии медицинского персонала. Женщину немедленно доставили в больницу с предварительным диагнозом инфаркт», — объяснил Егор Ефимов.