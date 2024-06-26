Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП с пострадавшими в руднике «Уралкалия»

При проверке прокуратура даст оценку соблюдения требований промышленной безопасности при проведении работ на опасных объектах. Надзорный орган проверит соблюдение правил охраны и условий труда, а также пожарной безопасности и иных факторов, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников.