Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП с пострадавшими в руднике «Уралкалия»

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Соликамская городская прокуратура занялась проверкой ЧП в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». Ранее с места аварии было эвакуировано 182 работника. На место происшествия выехала городской прокурор Ольга Константинова.
При проверке прокуратура даст оценку соблюдения требований промышленной безопасности при проведении работ на опасных объектах. Надзорный орган проверит соблюдение правил охраны и условий труда, а также пожарной безопасности и иных факторов, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников.
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, сейчас проходит совещание с участием прокурора, руководителей предприятия и промышленного участка, а также представителей иных правоохранительных органов.
В Минздраве Пермского края ранее сообщали, что в ЧП пострадали два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.