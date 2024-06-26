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Путин рассказал, что ВМФ России получит более 40 новых кораблей

26 июня 2024, 20:20
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание о развитии судостроения в стране. Он отметил значительные успехи в этой области оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, до конца текущего года ВМФ получит около 40 новых кораблей и судов.

«В прошлом году русские верфи передали Министерству обороны 24 новых корабля, в этом году — 33, а к 2024 году планируется передать более 40», — отметил Путин. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также сообщил, что на данный момент российские оборонные предприятия занимаются модернизацией уже имеющихся военных кораблей.

«Техника проходит ремонт, корабли оснащаются новейшим вооружением», — заключил лидер страны.

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