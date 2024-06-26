Работник птицефабрики под Кунгуром, сжигавший кошек, осуждён

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Кунгуре вынесен приговор о жестоком обращении с животными. Осуждён сотрудник птицефабрики «Комсомольская», сообщают в краевой прокуратуре.
Кунгурский городской суд вынес приговор местному жителю — работнику АО «Птицефабрика Комсомольская». Он признан виновным по по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).
В феврале 2024 г. на предприятии производился отлов кошек, с целью их вывоза за территорию птицефабрики. Пойманные до приезда спецмашины животные были помещены транспортировочную коробку.
Подсудимый намерено отнес переноску с животными к металлической производственной печи, и поджог коробку. В результате несколько кошек получили массивные ожоги и повреждения, сообщает прокуратура.
За содеянное суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.
В марте птицефабрика «Комсомольская» разослала в СМИ пресс-релиз, в котором сообщила, что служба внутренней безопасности птицефабрики провела внутреннюю проверку, активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов.
«В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных. Предполагаемый виновник произошедшего уже не работает на фабрике», — рассказал директор птицефабрики «Комсомольская» Игорь Бельков.
Бельков добавил, что у многих сотрудников есть домашние животные, в том числе кошки, и «никто даже подумать не мог, что подобное может произойти». «Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе», — пояснил Бельков. Он назвал новость о том, что кто-то решил нанести вред животным «громом среди ясного неба».
По данным АНО «Центр помощи бездомным животным „Муркот“, птицефабрика перевела на помощь животным всего 20 тыс. рублей и 40 кг фарша. Тогда как только повязки для обожженных животных стоят 30 тыс. рублей, влажный корм для кошек еще 20 тыс. рублей, всего уже истрачено (с помощью добрых людей, волонтеров) более 200 тыс. рублей.
Долг ветеринарной клинике составляет 69 тыс. рублей — только за пострадавших в печи кошек. А всего с птицефабрики вывезено 37 котов, кошек и котят. Им тоже требуется ветеринарная помощь, прививки, стерилизация, еда, передержка или содержание в приюте.