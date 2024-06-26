РЭО: В России стартует проект по 3D-печати мебели из древесно-полимерного композита

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Здесь же выпускают и сами FGF (гранульные) 3D-принтеры для печати из ДПК.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев побывал на церемонии открытия мини-завода компании TrashBack. Об этом пишет newsnn.ru.
Согласно заявлению генерального директора РЭО, импортозамещение входит в число основных направлений работы компании. В результате запуска реформы доля оборудования российского производства в сфере превысила 90%. Делегация РЭО, посетившая новый завод по производству промышленных 3D-принтеров, а также мебели и предметов интерьера из вторсырья методом 3D-печати, высоко оценила инновацию — уникальный материал для производства мебели. Древесно-полимерный композит стал для России новинкой. Он представляет собой смесь переработанного полиэтилена или ПЭТа с древесной мукой, являющейся отходом деревообрабатывающей промышленности. ДПК похож на натуральное дерево как на ощупь, так и по запаху. «Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — резюмировал глава РЭО.
Открытые источники сообщают, что до настоящего момента ДПК производился исключительно в Нидерландах.
По словам Алексея Маслова — генерального директора TrashBack — изготовление изделий из ДПК методом 3D-печати стало новой и достаточно перспективной технологией для Российской Федерации. Сейчас при помощи 3D-принтера из уникального материала изготавливают предметы интерьера и мебель (в том числе и уличную). В перспективе ДПК можно будет использовать даже для строительства домов. Материал обладает запахом и фактурой дерева, поскольку доля древесной муки в нем составляет 70%.
Денис Буцаев во время официального визита на завод осмотрел два цеха — по производству продукции на крупноформатных FGF-принтерах и по переработке вторматериалов.
Сейчас на заводе компании TrashBack изготавливают изделия из гранул вторичного полистирола. В основном это предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбы, стулья, осветительные приборы, а также уличные фонари, урны и скамейки.