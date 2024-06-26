РЭО: В России стартует проект по 3D-печати мебели из древесно-полимерного композита

Согласно заявлению генерального директора РЭО, импортозамещение входит в число основных направлений работы компании. В результате запуска реформы доля оборудования российского производства в сфере превысила 90%. Делегация РЭО, посетившая новый завод по производству промышленных 3D-принтеров, а также мебели и предметов интерьера из вторсырья методом 3D-печати, высоко оценила инновацию — уникальный материал для производства мебели. Древесно-полимерный композит стал для России новинкой. Он представляет собой смесь переработанного полиэтилена или ПЭТа с древесной мукой, являющейся отходом деревообрабатывающей промышленности. ДПК похож на натуральное дерево как на ощупь, так и по запаху. «Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — резюмировал глава РЭО.