Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроются центр воздушной акробатики и семейное кафе

Как указывает источник, Камалов взял это здание у структур, близких к бывшему депутату городской думы Перми Игорю Кульпину. В ремонт и переоборудование помещений для центра подготовки воздушных акробатов и кафе было вложено около 20 млн рублей. На эти деньги был организован капитальный ремонт, обновлена система вентиляции и пожарной вентиляции, а также подготовлены парковочные места.