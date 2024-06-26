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Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроются центр воздушной акробатики и семейное кафе

Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроются центр воздушной акробатики и семейное кафе

26 июня 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
Заведения начнут работать в полноценном режиме с 1 сентября.
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Дети

В Перми рядом с ТРК «Семья» в трехэтажном здании на на Тимирязева, 26А откроется центр воздушной акробатики и семейное кафе. Об этом сообщил изданию «Вкурсе.ру» президент федерации воздушной акробатики России Роман Камалов.

Как указывает источник, Камалов взял это здание у структур, близких к бывшему депутату городской думы Перми Игорю Кульпину. В ремонт и переоборудование помещений для центра подготовки воздушных акробатов и кафе было вложено около 20 млн рублей. На эти деньги был организован капитальный ремонт, обновлена система вентиляции и пожарной вентиляции, а также подготовлены парковочные места.

Предполагается, что центре подготовки воздушной акробатики будут заниматься порядка 500 детей от 4 до 18 лет. Также здесь будут проводится различные соревнования. Семейное кафе «Атмосферно» будет специализироваться на домашней кухне. Техническое открытие спортивного центра и кафе запланировано в августе текущего года. Работать в полноценном режиме заведения начнут с 1 сентября.

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#Пермь#Дети#Ремонт#Трк семья#Соревнования#Воздушная акробатика#Семейное кафе#Вкурсе.ру#Роман Камалов#Игорь Кульпин#Вентиляция#Пожарная вентиляция#Кафе Атмосферно#Домашняя кухня#Спортивный центр
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