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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Перми на парковках выявлено 5 тысяч автомобилей с закрытыми номерами

С февраля в Перми выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми госномерами

26 июня 2024, 13:48
Фото: properm.ru

В Перми на парковках выявлено 5 тысяч автомобилей с закрытыми номерами

Таким образом автовладельцы пытались избежать штрафов за бесплатную парковку.

С февраля 2024 года на пермских платных парковках было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Специалисты Пермской дирекции дорожного движения на регулярной основе с 2022 года проводят пеший мониторинг использования парковок. Они выявляют транспортные средства, размещенные на платных парковках, с закрытыми либо отсутствующими номерами. Специалисты используют технические средства, обеспечивающие фотосъемку и видеозапись фактов размещения таких автомобилей на платных парковках.

В 2024 году пешим патрулем муниципального учреждения начата работа по удалению с госномеров авто, размещенных на платных парковках, предметов, препятствующих их идентификации.

«С февраля 2024 года было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками. По анализу мы видим, что более 60% автолюбителей, которые скрывают номера, оплатили стоянку добровольно», — сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко.

По итогам работы с водителями, не оплатившими парковку, было составлено около 1000 актов, на основании которых владельцы привлечены к административной ответственности. Отметим, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. рублей, в случае совершения административного правонарушения повторно в течение года — 2 тыс. рублей.

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#Пермская езда#Пермь#Парковки#Платные парковки
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