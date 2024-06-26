С февраля в Перми выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми госномерами

По итогам работы с водителями, не оплатившими парковку, было составлено около 1000 актов, на основании которых владельцы привлечены к административной ответственности. Отметим, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. рублей, в случае совершения административного правонарушения повторно в течение года — 2 тыс. рублей.