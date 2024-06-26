С февраля в Перми выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми госномерами

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
С февраля 2024 года на пермских платных парковках было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Специалисты Пермской дирекции дорожного движения на регулярной основе с 2022 года проводят пеший мониторинг использования парковок. Они выявляют транспортные средства, размещенные на платных парковках, с закрытыми либо отсутствующими номерами. Специалисты используют технические средства, обеспечивающие фотосъемку и видеозапись фактов размещения таких автомобилей на платных парковках.
В 2024 году пешим патрулем муниципального учреждения начата работа по удалению с госномеров авто, размещенных на платных парковках, предметов, препятствующих их идентификации.
«С февраля 2024 года было выявлено более 5 тысяч автомобилей с закрытыми регистрационными знаками. По анализу мы видим, что более 60% автолюбителей, которые скрывают номера, оплатили стоянку добровольно», — сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко.
По итогам работы с водителями, не оплатившими парковку, было составлено около 1000 актов, на основании которых владельцы привлечены к административной ответственности. Отметим, размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. рублей, в случае совершения административного правонарушения повторно в течение года — 2 тыс. рублей.