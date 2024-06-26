Сход поезда в Коми: 20 пострадавших

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Состояние трех пострадавших назвали серьезным, сообщает 360.ru.
«По данным руководства Инты, в поезде было 215 пассажиров», — добавил лидер Коми.
По его словам, раненых перевезут в центральную районную больницу. Остальных пассажиров разместят в отелях, временных приютах, школах и других учреждениях социального обслуживания.
Специалистов направили на место происшествия по железной дороге, так как иначе туда не добраться, пояснили в управлении Инты.
Инцидент со сходом состава с путей случился на участке между Интой-1 и Угольным Северной железной дороги. Движение поездов в этой зоне приостановили.