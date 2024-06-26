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Published Сегодня, 20:27

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

Сход поезда в Коми: 20 пострадавших

26 июня 2024, 20:27
В Коми из-за схода поезда с путей пострадали двадцать человек. Эту информацию сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

Состояние трех пострадавших назвали серьезным, сообщает 360.ru.

«По данным руководства Инты, в поезде было 215 пассажиров», — добавил лидер Коми.

По его словам, раненых перевезут в центральную районную больницу. Остальных пассажиров разместят в отелях, временных приютах, школах и других учреждениях социального обслуживания.

Специалистов направили на место происшествия по железной дороге, так как иначе туда не добраться, пояснили в управлении Инты.

Инцидент со сходом состава с путей случился на участке между Интой-1 и Угольным Северной железной дороги. Движение поездов в этой зоне приостановили.

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