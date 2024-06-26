СК завершил расследование убийства бывшего командира подлодки «Краснодар»

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Эти сведения были опубликованы пресс-службой следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. На текущем этапе дело передано в суд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Трагическая гибель бывшего командира Станислава Ржицкого произошла 10 июля 2023 года, когда он работал в администрации города Краснодар. Мужчина был убит во время пробежки. Преступник произвел в Ржицкого восемь выстрелов и скрылся с места происшествия.
Благодаря оперативным действиям следователей была установлена личность убийцы, который на тот момент уехал в Туапсинский район региона. Там его задержали правоохранительные органы. Планами Денисенко было покинуть территорию России через Сочи и Турцию, и уехать в Швейцарию.