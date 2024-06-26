СК завершил расследование убийства бывшего командира подлодки «Краснодар»

Благодаря оперативным действиям следователей была установлена личность убийцы, который на тот момент уехал в Туапсинский район региона. Там его задержали правоохранительные органы. Планами Денисенко было покинуть территорию России через Сочи и Турцию, и уехать в Швейцарию.