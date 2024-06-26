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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:41

СК завершил расследование убийства бывшего командира подлодки «Краснодар»

26 июня 2024, 13:26
Расследование уголовного дела против гражданина России и Украины Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар», завершилось.

Эти сведения были опубликованы пресс-службой следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. На текущем этапе дело передано в суд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Трагическая гибель бывшего командира Станислава Ржицкого произошла 10 июля 2023 года, когда он работал в администрации города Краснодар. Мужчина был убит во время пробежки. Преступник произвел в Ржицкого восемь выстрелов и скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям следователей была установлена личность убийцы, который на тот момент уехал в Туапсинский район региона. Там его задержали правоохранительные органы. Планами Денисенко было покинуть территорию России через Сочи и Турцию, и уехать в Швейцарию.

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