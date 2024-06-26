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СКР начал проверку причин ЧП на шахте в Соликамске

Следком начал проверку причин аварии на шахте в Соликамске

26 июня 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney

СКР начал проверку причин ЧП на шахте в Соликамске

Идет проверка нарушения правил безопасности.

В Соликамске следователями Следкома устанавливаются обстоятельства вспышки газа в шахте, в результате которой имеются пострадавшие. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, они доставлены в больницу. Люди, находившиеся в шахте в момент происшествия, эвакуированы на поверхность.

Следователями следственного отдела по Соликамск по факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#Происшествия#Уралкалий#Су скр#Соликамск#ЧП на руднике в Соликамске
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