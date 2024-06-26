Следком начал проверку причин аварии на шахте в Соликамске

Следователями следственного отдела по Соликамск по факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).