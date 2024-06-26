Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»

По поручению главы СУ СКР по Пермскому краю следователями территориального следственного отдела в Соликамске возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламени газа, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Прикамья.