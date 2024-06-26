Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:46
По поручению главы СУ СКР по Пермскому краю следователями территориального следственного отдела в Соликамске возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламени газа, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Прикамья.
Выяснилось, что ночью 26 июня в шахте одного из предприятий Соликамска случилось воспламенение газа в ходе производства горных работ. Из-за этого два работника организации получили термические ожоги. Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медпомощь.
На данный момент проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, производятся выемки и осмотры документации. Проверка продолжается. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления СКР Дениса Головкина.