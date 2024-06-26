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Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»

Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»

26 июня 2024, 10:37
Фото: 1MI
Ход расследования дела находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления СКР.

По поручению главы СУ СКР по Пермскому краю следователями территориального следственного отдела в Соликамске возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламени газа, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Прикамья.

Выяснилось, что ночью 26 июня в шахте одного из предприятий Соликамска случилось воспламенение газа в ходе производства горных работ. Из-за этого два работника организации получили термические ожоги. Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медпомощь.

На данный момент проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, производятся выемки и осмотры документации. Проверка продолжается. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления СКР Дениса Головкина.

Видео: 1MI
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