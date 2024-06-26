Студенты Перми выбирают филиал «ПМУ» для практики и стажировки

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В этом году филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» вновь открыл свои двери для стажеров и практикантов. Возможностью пройти производственную практику воспользовались более 30 студентов пермских вузов и техникумов. Еще 13 студентов пришли на завод по программе оплачиваемой стажировки. Трое из них уже получили работу в структурных подразделениях.
Андрей Аликин, студент 3 курса ПНИПУ:
В отделе главного архитектора филиала «ПМУ» я одновременно прохожу стажировку и учебную практику. Официальное трудоустройство и оплата стажировки очень важны для меня, как для студента. Работа на предприятии помогла мне понять, как работают специалисты строительного профиля, и получить ценный опыт. В будущем я хотел бы продолжить свою деятельность в «Уралхиме» и в полной мере стать частью команды профессионалов.
Со студентами, проходящими стажировку на предприятии, заключается срочный трудовой договор на срок от трех до шести месяцев. Условия договора определяются индивидуально. Так, стажеры могут работать по графику, который можно совмещать с учебной нагрузкой. Для студентов-очников это неполный рабочий день с общей продолжительностью труда — 20 часов в неделю.
Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:
— Мы рады принимать студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Перми. К каждому мы стараемся найти индивидуальный подход и раскрыть имеющийся потенциал. Благодаря программам практики и стажировки, молодые специалисты имеют возможность познакомиться с профессией, получить полезный опыт и освоить практические умения. По окончании периода стажировки студент может получить работу на предприятии.
Филиал «ПМУ» оказывает поддержку молодым специалистам. В частности, новым сотрудникам, поступающим на работу в филиал «ПМУ» в течение года с даты выдачи диплома о среднем или высшем профессиональном образовании, работодатель выплачивает материальную помощь.