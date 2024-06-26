Студенты Перми выбирают филиал «ПМУ» для практики и стажировки

Со студентами, проходящими стажировку на предприятии, заключается срочный трудовой договор на срок от трех до шести месяцев. Условия договора определяются индивидуально. Так, стажеры могут работать по графику, который можно совмещать с учебной нагрузкой. Для студентов-очников это неполный рабочий день с общей продолжительностью труда — 20 часов в неделю.