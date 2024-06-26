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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:00

Рифнур Мухатаров — слева.

В Чусовском и Березовском округах простились с погибшими на СВО контрактниками

26 июня 2024, 07:58
Фото: vk.com/berra_adm; vk.com/glavachus
Рифнур Мухатаров — слева.

В Прикамье прошло прощание с двумя погибшими участниками спецоперации

У военнослужащих остались семьи.

На этой неделе в двух муниципалитетах Пермского края простились еще с двумя участниками СВО, погибшими во время выполнения боевых задач. О церемониях сообщили в пресс-службах администраций Березовского и Чусовского округов.

Сегодня, 26 июня, в Березовском округе проходят похороны 29-летнего Рифнура Мухатарова. Он родился в деревне Копчиково, окончил Березовскую среднюю общеобразовательную школу №2, затем учился в Лысьвенском медучилище (сейчас — Лысьвенский филиал ГБПОУ «Уральский медицинский колледж»). С 2012 по 2013 годы служил в армии в Северной Осетии старшим химиком. После армии закончил медучилище по специальности фельдшер. С 2017 года служил по контракту в Республике Татарстан фельдшером мотострелковой роты мотострелкового батальона (на БМП) войсковой части — полевая почта 01162 в звании прапорщика.

В июле прошлого года Мухатаров был командирован в Луганскую область. Награжден медалями «Участнику специальной военной операции», «За боевые отличия». Погиб в селе Тоненькое Донецкой Народной Республики. По словам близких, у погибшего остались мать, сестры, а также дочь. Мужчина посмертно награжден Орденом Мужества. Захоронение состоялось сегодня на кладбище деревни Копчиково.

44-летний Дмитрий Кашин родился в Чусовом 26 апреля 1980 года. Власти сообщают, что он был любящим мужем и отцом. Служил в зоне проведения СВО по контракту. 9 июня текущего года рядовой Кашин погиб на спецоперации. Он посмертно награжден Орденом Мужества.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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