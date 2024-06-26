В Чусовском и Березовском округах простились с погибшими на СВО контрактниками

Сегодня, 26 июня, в Березовском округе проходят похороны 29-летнего Рифнура Мухатарова. Он родился в деревне Копчиково, окончил Березовскую среднюю общеобразовательную школу №2, затем учился в Лысьвенском медучилище (сейчас — Лысьвенский филиал ГБПОУ «Уральский медицинский колледж»). С 2012 по 2013 годы служил в армии в Северной Осетии старшим химиком. После армии закончил медучилище по специальности фельдшер. С 2017 года служил по контракту в Республике Татарстан фельдшером мотострелковой роты мотострелкового батальона (на БМП) войсковой части — полевая почта 01162 в звании прапорщика.