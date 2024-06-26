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Updated Сегодня, 05:17

В Перми с начала июня выпало 109 мм осадков

В июне в Перми выпало самое большое количество осадков за три года

26 июня 2024, 05:15
Фото: properm.ru

В Перми с начала июня выпало 109 мм осадков

В Верещагино за неделю выпали две месячных нормы влаги.

В Перми с начала июня выпало 109 мм осадков. Отметка 100 мм за месяц в Перми превышена впервые почти за три года — с июля 2021 г., когда выпало 144 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

С 19 июня количество осадков на ряде метеостанций Пермского края превысило месячную норму и даже отметку в 100 мм. Рейтинг по количеству осадков за период дождей с 19 по 25 июня выглядит следующим образом:

  • Верещагино 163 мм (почти две месячные нормы июня)
  • Лысьва 123 мм
  • Оханск 103 мм
  • Кунгур 102 мм
  • Гайны 100 мм
  • Коса 90 мм
  • Бисер 97 мм
  • Оса 84 мм
  • Пермь 76 мм
  • Чайковский 73 мм
  • Чермоз 71 мм

На остальных метеостанциях выпало существенно меньше, в основном 40-60 мм. Распределение осадков по территории весьма неравномерное, так как они имели ливневый характер

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#Происшествия#Пермь#Осадки#Аномальная погода
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