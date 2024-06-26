В июне в Перми выпало самое большое количество осадков за три года

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В Перми с начала июня выпало 109 мм осадков. Отметка 100 мм за месяц в Перми превышена впервые почти за три года — с июля 2021 г., когда выпало 144 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
С 19 июня количество осадков на ряде метеостанций Пермского края превысило месячную норму и даже отметку в 100 мм. Рейтинг по количеству осадков за период дождей с 19 по 25 июня выглядит следующим образом:
На остальных метеостанциях выпало существенно меньше, в основном 40-60 мм. Распределение осадков по территории весьма неравномерное, так как они имели ливневый характер