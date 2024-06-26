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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Стало известно о состоянии пострадавших при вспышке газа на шахте в Соликамске

В Минздраве рассказали о пострадавших при вспышке метана на шахте «Уралкалия»

26 июня 2024, 04:23
Фото: 1MI

Стало известно о состоянии пострадавших при вспышке газа на шахте в Соликамске

ЧП произошло сегодня в четвертом часу утра.

Стало известно, в каком состоянии находятся двое пострадавших при вспышке метана на руднике ПАО «Уралкалий» в Соликамске.

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края, после инцидента в городскую больницу Соликамска госпитализированы двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

ЧП в шахте случилось сегодня ночью, 26 июня, в 3:27. В руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа. Telegram-канал 112 сообщал, что из шахты были эвакуированы около 200 человек.

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#Происшествия#Пермь#Уралкалий#Шахта#Соликамск#Минздрав#Взрыв газа#Рудник
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