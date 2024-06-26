В Минздраве рассказали о пострадавших при вспышке метана на шахте «Уралкалия»

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Стало известно, в каком состоянии находятся двое пострадавших при вспышке метана на руднике ПАО «Уралкалий» в Соликамске.
Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края, после инцидента в городскую больницу Соликамска госпитализированы двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
ЧП в шахте случилось сегодня ночью, 26 июня, в 3:27. В руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа. Telegram-канал 112 сообщал, что из шахты были эвакуированы около 200 человек.