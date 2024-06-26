В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Берег новой набережной в Кировском районе Перми размыло. Причиной тому стало засорение фильтров, сообщили в мэрии изданию «Вкурсе.ру».
— Берег на набережной в Кировском районе размыло по причине засорения фильтров в колодцах. На сегодняшний день проблема уже устранена, фильтры заменили, — объяснили в МКУ «Пермблагоустройство».
В настоящий момент на территории проводятся работы по высадке травы. В администрации Перми пояснили, что именно корневая система укрепит откосную часть, что позволит предотвратить подобные случаи.
Напомним, что открытие реконструированной набережной в Закамске прошло в День города — 12 июня. Капитальный ремонт участка берега Камы начался весной 2022 года.