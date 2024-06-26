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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров

В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров

26 июня 2024, 04:18
Фото: Пресс-служба администрации Перми
В настоящий момент проблема устранена.

Берег новой набережной в Кировском районе Перми размыло. Причиной тому стало засорение фильтров, сообщили в мэрии изданию «Вкурсе.ру».

— Берег на набережной в Кировском районе размыло по причине засорения фильтров в колодцах. На сегодняшний день проблема уже устранена, фильтры заменили, — объяснили в МКУ «Пермблагоустройство».

В настоящий момент на территории проводятся работы по высадке травы. В администрации Перми пояснили, что именно корневая система укрепит откосную часть, что позволит предотвратить подобные случаи.

Напомним, что открытие реконструированной набережной в Закамске прошло в День города — 12 июня. Капитальный ремонт участка берега Камы начался весной 2022 года.

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#Пермь#День города#Набережная#Кама#Закамск#Реконструкция набережной#Капитальный ремонт#Кировский район#Грунт#Засорение фильтров#Работы по высадке травы#Корневая система
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