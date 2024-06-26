В Перми в свободном доступе в магазине обнаружили книги авторства иноагентов

В одном из книжных магазинов района сотрудники прокуратуры в свободном для приобретения доступе обнаружили книги за авторством лиц, признанных иностранными агентами. При этом, на изданиях отсутствовали маркировочные информационные знаки 18+ и «Запрещено для детей». По закону, они предусмотрены для исключения возможности ознакомления с ними несовершеннолетних.