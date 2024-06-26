В Перми в свободном доступе в магазине обнаружили книги авторства иноагентов

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Прокуратура Кировского района Перми провела проверку исполнения законодательства о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и защите несовершеннолетних от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
В одном из книжных магазинов района сотрудники прокуратуры в свободном для приобретения доступе обнаружили книги за авторством лиц, признанных иностранными агентами. При этом, на изданиях отсутствовали маркировочные информационные знаки 18+ и «Запрещено для детей». По закону, они предусмотрены для исключения возможности ознакомления с ними несовершеннолетних.
По итогам проверки владельцу магазина внесено представление, которое удовлетворено, выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.