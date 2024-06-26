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В Перми в свободном доступе в магазине обнаружили книги авторства иноагентов

В Перми в свободном доступе в магазине обнаружили книги авторства иноагентов

26 июня 2024, 15:10
Фото: 1MI
После проверки собственнику магазина вынесено представление

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку исполнения законодательства о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, и защите несовершеннолетних от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В одном из книжных магазинов района сотрудники прокуратуры в свободном для приобретения доступе обнаружили книги за авторством лиц, признанных иностранными агентами. При этом, на изданиях отсутствовали маркировочные информационные знаки 18+ и «Запрещено для детей». По закону, они предусмотрены для исключения возможности ознакомления с ними несовершеннолетних.

По итогам проверки владельцу магазина внесено представление, которое удовлетворено, выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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#Политика#Общество#Пермь#Книги
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