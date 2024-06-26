В Перми вынесли приговор о распространении детской порнографии

Она разослала как минимум 16 знакомым сделанные еще в период дружеских отношений фотографии в стиле «ню» своей несовершеннолетней знакомой. Это быстро стало известно бывшей подруге, и она вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о 16 эпизодах незаконного изготовления порнографических изображений несовершеннолетних (ст.242.1 ч.2 п.г), такого же числа эпизодов незаконного сбора сведений о частной жизни и его распространения в интернете, а также одного эпизода развратных действий.