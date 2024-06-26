В Перми вынесли приговор о распространении детской порнографии

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Перми вступил в силу приговор по делу о подростковой порнографии. 20-летняя жительница Индустриального района не стала оспаривать решение, по которому ей назначили четыре года условного наказания с испытательным сроком на три года. Также девушке нужно заплатить штраф на сумму 30 тыс. рублей, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Речь в этом случае не идет о торговле изображениями обнаженных несовершеннолетних. Уголовное дело было возбуждено из-за конфликта между бывшими подругами. Как стало известно редакции, после того, как 17-летняя и 19-летняя приятельницы поругались из-за молодого человека, старшая девушка решила отомстить молодой подруге.
Она разослала как минимум 16 знакомым сделанные еще в период дружеских отношений фотографии в стиле «ню» своей несовершеннолетней знакомой. Это быстро стало известно бывшей подруге, и она вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о 16 эпизодах незаконного изготовления порнографических изображений несовершеннолетних (ст.242.1 ч.2 п.г), такого же числа эпизодов незаконного сбора сведений о частной жизни и его распространения в интернете, а также одного эпизода развратных действий.