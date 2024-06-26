В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»

Предполагается ремонт оконных и дверных проемов объекта в рамках реставрации и приспособления. Здание находится на ул. Монастырская, 95а. Согласно приложению к проекту контракта, исполнитель обязуется установить оконные блоки (в том числе с раздельными переплетами), деревянные подоконники, деревянные и металлические двери, а также вывоз строительного мусора. Начало выполнения работ обозначено в техническом задании на 1 августа, а завершение — 30 ноября текущего года.