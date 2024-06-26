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В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»

В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»

26 июня 2024, 07:47
Фото: Google maps
Ремонт должен завершиться до 30 ноября 2024 года.

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» объявило аукцион на право выполнения работ по текущему ремонту объекта культурного наследия– памятника «Училище народное». Цена контракта — 9 млн 645 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Предполагается ремонт оконных и дверных проемов объекта в рамках реставрации и приспособления. Здание находится на ул. Монастырская, 95а. Согласно приложению к проекту контракта, исполнитель обязуется установить оконные блоки (в том числе с раздельными переплетами), деревянные подоконники, деревянные и металлические двери, а также вывоз строительного мусора. Начало выполнения работ обозначено в техническом задании на 1 августа, а завершение — 30 ноября текущего года.

Работы пройдут за счет средств городского бюджета. Принять участие в конкурсе можно до 17 июля. Подведение итогов торгов пройдет 18 июля.

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