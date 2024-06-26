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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

По итогам ЕГЭ-2024 в Пермском крае мультистобалльниками стали шесть учеников

В Пермском крае по результатам ЕГЭ мультистобалльниками стали шесть учеников

26 июня 2024, 05:47
Фото: properm.ru

По итогам ЕГЭ-2024 в Пермском крае мультистобалльниками стали шесть учеников

Еще 102 написали на 100 баллов один предмет.
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Дети

На сегодняшний день в Пермском крае после объявления результатов всех предметов, которые выпускники сдавали в основные дни, насчитывается 108 стобалльников, из них шесть — мультистобалльники. Об этом сообщают в краевом минобре.

Последними стали известны предварительные результаты ЕГЭ по истории и иностранным языкам. Максимальный балл за экзаменационную работу по истории набрали три выпускника из пермских гимназии № 6 Варвара Аверкиева, лицея № 2 Илья Бызов и Пермского суворовского военного училища Артем Довгополый. Английский язык на 100 баллов сдала выпускница школы № 127 Мария Шартогашева из Перми.

Свыше 81 балла за экзаменационную работу по истории набрали 102 участника, по английскому — 205 человек.

Резервные дни ЕГЭ по всем предметам завершились. Впереди по расписанию дополнительные дни для пересдачи одного выбранного предмета.

В четверг, 4 июля, выпускники текущего года смогут пересдать иностранный язык (письменная часть), информатику, обществознание, русский язык, физику или химию. 5 июля — биологию, географию, математику базового или профильного уровней, иностранный язык (устная часть), историю или литературу.

Заявления на пересдачу учебных предметов, которые по расписанию стоят на 4 июля, будут приниматься от учеников в своей школе не ранее 26 июня и до 1 июля включительно. Подать заявление на пересдачу учебных предметов 5 июля можно с 27 июня по 2 июля включительно.

Напомним, при пересдаче первый результат аннулируется, даже если экзаменуемый получит более низкий балл.

#Образование#Дети
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