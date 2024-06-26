В Пермском крае по результатам ЕГЭ мультистобалльниками стали шесть учеников

Заявления на пересдачу учебных предметов, которые по расписанию стоят на 4 июля, будут приниматься от учеников в своей школе не ранее 26 июня и до 1 июля включительно. Подать заявление на пересдачу учебных предметов 5 июля можно с 27 июня по 2 июля включительно.