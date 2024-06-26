В Пермском крае по результатам ЕГЭ мультистобалльниками стали шесть учеников

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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На сегодняшний день в Пермском крае после объявления результатов всех предметов, которые выпускники сдавали в основные дни, насчитывается 108 стобалльников, из них шесть — мультистобалльники. Об этом сообщают в краевом минобре.
Последними стали известны предварительные результаты ЕГЭ по истории и иностранным языкам. Максимальный балл за экзаменационную работу по истории набрали три выпускника из пермских гимназии № 6 Варвара Аверкиева, лицея № 2 Илья Бызов и Пермского суворовского военного училища Артем Довгополый. Английский язык на 100 баллов сдала выпускница школы № 127 Мария Шартогашева из Перми.
Свыше 81 балла за экзаменационную работу по истории набрали 102 участника, по английскому — 205 человек.
Резервные дни ЕГЭ по всем предметам завершились. Впереди по расписанию дополнительные дни для пересдачи одного выбранного предмета.
В четверг, 4 июля, выпускники текущего года смогут пересдать иностранный язык (письменная часть), информатику, обществознание, русский язык, физику или химию. 5 июля — биологию, географию, математику базового или профильного уровней, иностранный язык (устная часть), историю или литературу.
Заявления на пересдачу учебных предметов, которые по расписанию стоят на 4 июля, будут приниматься от учеников в своей школе не ранее 26 июня и до 1 июля включительно. Подать заявление на пересдачу учебных предметов 5 июля можно с 27 июня по 2 июля включительно.
Напомним, при пересдаче первый результат аннулируется, даже если экзаменуемый получит более низкий балл.