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В Пермском крае уссурийский полиграф повредил еще почти 50 тысяч гектаров леса

В Пермском крае выявлены новые зоны поражения леса уссурийским полиграфом

26 июня 2024, 06:11
Фото: properm.ru

В Пермском крае уссурийский полиграф повредил еще почти 50 тысяч гектаров леса

Их площадь — почти 50 тысяч гектаров.

В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам мониторинга лесного массива введены карантинные фитосанитарные режимы и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Карантинные режимы введены на территории Пермского муниципального округа, Лобановского территориального управления и Юговского территориального управления на общей площади 49 тыс. 91,92 га.

Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по Уссурийскому полиграфу в Пермском крае составляет 137 тыс. 145,55 га.

Специалисты Управления напоминают, что уссурийский полиграф атакует здоровые пихты (растения-хозяева), заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimае. В начале вредитель заселяет и размножается в ослабленных деревьях, постепенно переходя на здоровые пихты.

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#Происшествия#Карантин#Живая природа#Карантинные вредители
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