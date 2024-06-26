В Пермском крае выявлены новые зоны поражения леса уссурийским полиграфом

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам мониторинга лесного массива введены карантинные фитосанитарные режимы и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Карантинные режимы введены на территории Пермского муниципального округа, Лобановского территориального управления и Юговского территориального управления на общей площади 49 тыс. 91,92 га.
Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по Уссурийскому полиграфу в Пермском крае составляет 137 тыс. 145,55 га.
Специалисты Управления напоминают, что уссурийский полиграф атакует здоровые пихты (растения-хозяева), заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimае. В начале вредитель заселяет и размножается в ослабленных деревьях, постепенно переходя на здоровые пихты.