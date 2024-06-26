В Пермском крае выявлены новые зоны поражения леса уссурийским полиграфом

В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам мониторинга лесного массива введены карантинные фитосанитарные режимы и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).Об этом сообщает пресс-служба ведомства.