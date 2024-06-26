В Прикамье эвакуировали сотни человек из-за пожара в Очере

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МЧС по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент произошел в Очере на ул. Малышева. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 12:15.