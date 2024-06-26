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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Прикамье эвакуировали сотни человек из-за пожара в Очере

В Прикамье эвакуировали сотни человек из-за пожара в Очере

26 июня 2024, 09:07
Фото: МЧС Прикамья
Информация по возгоранию уточняется.

Сегодня утром, 26 июня, в штанговом цехе Очерского машиностроительного завода произошло возгорание. Были эвакуированы порядка 200 человек, сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на свой источник.

Как указывает источник, сейчас угрозы для населения нет. Пострадавших нет. Пожарные работают по рангу пожара 1-БИС+2. Информация по инциденту уточняется.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МЧС по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент произошел в Очере на ул. Малышева. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 12:15.

На место происшествия прибыли 27 человек личного состава и девять единиц техники. Выяснилось, что происходит горение утеплителя в штанговом цехе. Пожар был ликвидирован в 12:32.

Самостоятельно эвакуировались 200 человек. Погибших и пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства пожара устанавливаются.

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#Пожар#Мчс#Эвакуация#Прикамье#Пострадавшие#Инцидент#Очерский машиностроительный завод
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