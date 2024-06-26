В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В Соликамске на шахте «Уралкалий» произошел взрыв метана. Инцидент произошел на глубине 400 м. У двух рабочих сильнейшие ожоги, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил источник 112. Всего из шахты были эвакуированы порядка 200 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе ПАО «Уралкалий» сообщили, что 26 июня в 03:27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа. Всего пострадали два человека, задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Персонал выведен на поверхность. Производственные объекты предприятия работают в обычном режиме. Обстоятельства случившегося выясняются.