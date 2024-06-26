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В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске

В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске

26 июня 2024, 03:57
Фото: ПАО «Уралкалий»
Двум рабочим оказывается медицинская помощь

В Соликамске на шахте «Уралкалий» произошел взрыв метана. Инцидент произошел на глубине 400 м. У двух рабочих сильнейшие ожоги, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил источник 112. Всего из шахты были эвакуированы порядка 200 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ПАО «Уралкалий» сообщили, что 26 июня в 03:27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа. Всего пострадали два человека, задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Персонал выведен на поверхность. Производственные объекты предприятия работают в обычном режиме. Обстоятельства случившегося выясняются.

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#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Уралкалий#Шахта#Соликамск#Взрыв#Прикамье#Метан#Персонал
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