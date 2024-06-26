В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске

В Соликамске на шахте «Уралкалий» произошел взрыв метана. Инцидент произошел на глубине 400 м. У двух рабочих сильнейшие ожоги, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил источник 112. Всего из шахты были эвакуированы порядка 200 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.