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В Соликамске колония особого режима «Белый лебедь» закупила игровую приставку

В Соликамске колония особого режима «Белый лебедь» закупила игровую приставку

26 июня 2024, 03:28
Фото: 1MI
Стоимость контракта составила 41 тыс 399 рублей.

В Соликамске исправительная колония №2, более известная как «Белый лебедь», закупила игровую приставку. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Первым на нее обратило внимание URA.RU.

Согласно техническому заданию, приставка должна иметь восьмиядерный процессор, оперативную память на восемь гигабайтов, жесткий диск на 500ГБ и графический процессор. Стоимость контракта составила 41 тыс 399 рублей.

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#Госзакупки#Соликамск#Белый лебедь#Ura.ru#Процессор#Техническое задание#Исправительная колония №2#Игровая приставка#Оперативная память#Жесткий диск#Графический процессор#Стоимость контракта
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