В Соликамске колония особого режима «Белый лебедь» закупила игровую приставку

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Соликамске исправительная колония №2, более известная как «Белый лебедь», закупила игровую приставку. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Первым на нее обратило внимание URA.RU.
Согласно техническому заданию, приставка должна иметь восьмиядерный процессор, оперативную память на восемь гигабайтов, жесткий диск на 500ГБ и графический процессор. Стоимость контракта составила 41 тыс 399 рублей.