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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В Перми в эти выходные изменится движение автобусов по участку улицы Ленина

В центре Перми из-за ремонта путей на Борчанинова изменится движение автобусов

26 июня 2024, 12:47
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

В Перми в эти выходные изменится движение автобусов по участку улицы Ленина

Чиновники поделились схемой движения транспорта.

Из-за ремонта трамвайных путей в Перми изменится движение ряда автобусных маршрутов. В пресс-службе городского департамента транспорта сообщили, что будет перекрыт сквозной проезд по ул. Ленина через ул. Борчанинова. Ограничения продлятся с 20:00 28 июня до 5:00 1 июля.

Маршруты автобусов изменятся следующим образом:

  • №10, 14, 50, 68 и 81 в сторону ЦУМа и Коммунального моста поедут по ул. Крисанова, Петропавловской и Попова;
  • №6, 10, 14, 35, 50, 68 и 81 в направлении площади Гайдара последуют по ул. Попова, Екатерининской и Крисанова;
  • №46 поедет по ул. Монастырской, Окулова и Крисанова;
  • №49 будет следовать по ул. Попова, Екатерининской и Крисанова в направлении станции Пермь-II. В направлении микрорайона Заозерье он поедет по ул. Борчанинова, Луначарского и Попова;
  • №67 изменится лишь при следовании в сторону Заостровки. Автобусы перенаправят на ул. Екатерининской и Крисанова;
  • №72 при движении к Индустриальному району пройдет в объезд по ул. Попова и Екатерининской, в сторону ЦУМа маршрут не изменится;
  • №300т (экскурсионный) проедет в объезд перекрестка по ул. Крисанова, Петропавловской и Попова.

Остальные автобусные маршруты, которые следуют по ул. Борчанинова и Ленина, не изменятся на время ремонта.

Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми
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