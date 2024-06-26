В центре Перми из-за ремонта путей на Борчанинова изменится движение автобусов

Из-за ремонта трамвайных путей в Перми изменится движение ряда автобусных маршрутов. В пресс-службе городского департамента транспорта сообщили, что будет перекрыт сквозной проезд по ул. Ленина через ул. Борчанинова. Ограничения продлятся с 20:00 28 июня до 5:00 1 июля.