В центре Перми из-за ремонта путей на Борчанинова изменится движение автобусов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Из-за ремонта трамвайных путей в Перми изменится движение ряда автобусных маршрутов. В пресс-службе городского департамента транспорта сообщили, что будет перекрыт сквозной проезд по ул. Ленина через ул. Борчанинова. Ограничения продлятся с 20:00 28 июня до 5:00 1 июля.
Маршруты автобусов изменятся следующим образом:
Остальные автобусные маршруты, которые следуют по ул. Борчанинова и Ленина, не изменятся на время ремонта.