В центре Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале многоквартирного дома

Назначение объекта — защитное сооружение гражданской обороны «укрытие», площадь помещений составляет 116,2 кв. м. Основанием для проведения ремонта являются муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» — реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (ОНМФ), Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».