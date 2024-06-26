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В центре Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале многоквартирного дома

В центре Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале многоквартирного дома

26 июня 2024, 06:24
Фото: Google maps
Стоимость контракта — 2 млн 997 тыс. рублей.

В Перми ищут подрядчика на право капитального ремонта муниципальных нежилых помещений, расположенных в подвале многоквартирного дома на ул. Куйбышева, 107. Стоимость контракта составила 2 млн 997 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступило МКУ «Содержание муниципального имущества».

Назначение объекта — защитное сооружение гражданской обороны «укрытие», площадь помещений составляет 116,2 кв. м. Основанием для проведения ремонта являются муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» — реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (ОНМФ), Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Согласно техзаданию, работы пройдут за счет городского бюджета. Срок завершения работ на объекте — 2 сентября 2024 года. Принять участие в конкурсе можно до 4 июля. Победитель будет объявлен 8 июля.

Напомним, ранее в Перми начались торги на капитальный ремонт укрытия в подвалах многоквартирных домов на ул. Космонавта Леонова, 23, и на ул. Куйбышева, 153.

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#Гражданская оборона#Пермь#Госзакупки#Бюджет#Капитальный ремонт#Защитное сооружение#МКУ#Муниципальные помещения#Сроки выполнения работ
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