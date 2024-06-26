Вынесен приговор убийце 21-летней девушки из Юго-Камского и его сожительнице

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Пермском районе местный житель признан виновным в убийстве молодой девушки, а его сожительница за укрывательство данного преступления. Подозреваемым вынесены приговоры, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 2 декабря 2023 года обвиняемый из-за давнего конфликта решил убить свою 21-летнюю знакомую. Он убедил ее поехать с ним на автомобиле в соседний населенный пункт. По пути он остановил машину, вывел девушку на дорогу и нанес ей более 20 ударов ножом в тело. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Сожительница мужчины все видела, но в полицию не сообщила. После убийства они вместе уехали с места преступления. Утром тело убитой обнаружили местные жители.
Суд признал 52-летнего жителя поселка Юго-Камский Пермского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а его 51-летней сожительницу, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, подсудимой назначено наказание в виде штрафа.