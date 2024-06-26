Выжившая пленница «смолинского маньяка» не захотела общаться с журналистами

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Советском районном суде собрались журналисты, чтобы наблюдать за ходом второго заседания. Женщину привели в зал для участия в процессе. Она скрыла лицо под большим капюшоном и молча прошла внутрь. Так же, без слов, пострадавшая покинула зал, сопровождаемая приставом, пишет 360.ru.
Владимира Ческидова обвинили в ряде серьезных преступлений, включая убийства, похищения, изнасилования и другие преступления. О его преступной деятельности стало известно в 2023 году, когда одна из его пленниц смогла сбежать из дома в Смолино. Останки другой жертвы были найдены следователями, однако не удалось установить ее личность.
Мать Ческидова утверждала, что беглянка жила с ее сыном по собственному желанию. По данным RT, судебно-психиатрическая экспертиза выявила у «маньяка из Смолина» психические расстройства и он был объявлен невменяемым. Прокуратура подала ходатайство о направлении его на принудительное лечение.