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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Выжившая пленница «смолинского маньяка» не захотела общаться с журналистами

26 июня 2024, 13:42
На очередном заседании суда по делу «смолинского маньяка» в Челябинске присутствовала потерпевшая, которая провела у него в плену 14 лет. Она отказалась разговаривать с представителями прессы.

В Советском районном суде собрались журналисты, чтобы наблюдать за ходом второго заседания. Женщину привели в зал для участия в процессе. Она скрыла лицо под большим капюшоном и молча прошла внутрь. Так же, без слов, пострадавшая покинула зал, сопровождаемая приставом, пишет 360.ru.

Владимира Ческидова обвинили в ряде серьезных преступлений, включая убийства, похищения, изнасилования и другие преступления. О его преступной деятельности стало известно в 2023 году, когда одна из его пленниц смогла сбежать из дома в Смолино. Останки другой жертвы были найдены следователями, однако не удалось установить ее личность.

Мать Ческидова утверждала, что беглянка жила с ее сыном по собственному желанию. По данным RT, судебно-психиатрическая экспертиза выявила у «маньяка из Смолина» психические расстройства и он был объявлен невменяемым. Прокуратура подала ходатайство о направлении его на принудительное лечение.

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