Выжившая пленница «смолинского маньяка» не захотела общаться с журналистами

Владимира Ческидова обвинили в ряде серьезных преступлений, включая убийства, похищения, изнасилования и другие преступления. О его преступной деятельности стало известно в 2023 году, когда одна из его пленниц смогла сбежать из дома в Смолино. Останки другой жертвы были найдены следователями, однако не удалось установить ее личность.