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Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске

Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске

26 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI
Открыть исправительное учреждение планируется в здании бывшей гостиницы по ул. Чебоксарская, 31а.

На прошлой неделе, 20 июня, пермяки создали петицию против открытия исправительного центра для осужденных в микрорайоне Октябрьский и Кировском районе Перми. Об этом сообщил «Рифей».

По словам авторов петиции, открытие исправительного учреждения планируется в здании бывшей гостиницы по ул. Чебоксарская, 31а. Это здание находится рядом с жилыми домами, школой и больницей. Кроме того, в микрорайоне живет много молодых семей, детей дошкольного и школьного возраста. Вопросы по открытию объекта в городе игнорируются местными властями.

Ранее сообщалось, что в 2023 году также планировалось открыть исправительный центр в Краснокамске. Местные жители выступили против такого решения, на фоне чего Федеральной службе исполнения наказаний пришлось отказаться от этой идеи.

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#Пермь#Краснокамск#Школа#Дети#Власти#Больница#Петиция#Гостиница#Молодые семьи#Протесты#Жители#Федеральная служба исполнения наказаний#Исправительный центр
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