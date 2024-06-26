Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
На прошлой неделе, 20 июня, пермяки создали петицию против открытия исправительного центра для осужденных в микрорайоне Октябрьский и Кировском районе Перми. Об этом сообщил «Рифей».
По словам авторов петиции, открытие исправительного учреждения планируется в здании бывшей гостиницы по ул. Чебоксарская, 31а. Это здание находится рядом с жилыми домами, школой и больницей. Кроме того, в микрорайоне живет много молодых семей, детей дошкольного и школьного возраста. Вопросы по открытию объекта в городе игнорируются местными властями.
Ранее сообщалось, что в 2023 году также планировалось открыть исправительный центр в Краснокамске. Местные жители выступили против такого решения, на фоне чего Федеральной службе исполнения наказаний пришлось отказаться от этой идеи.