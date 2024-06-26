Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске

По словам авторов петиции, открытие исправительного учреждения планируется в здании бывшей гостиницы по ул. Чебоксарская, 31а. Это здание находится рядом с жилыми домами, школой и больницей. Кроме того, в микрорайоне живет много молодых семей, детей дошкольного и школьного возраста. Вопросы по открытию объекта в городе игнорируются местными властями.