Администрация Перми контролирует ход работ по подготовке к зиме на объектах «Т Плюс»

Далее был проинспектирован ход работ по монтажу новой тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда». Здесь на участке между улицами П. Осипенко и В. Белинского идёт монтаж 346 м современного трубопровода, оснащенного системой дистанционного контроля утечек. Все работы проводятся в графике с соблюдением норм безопасности для пешеходов и водителей. Перекладка продлится до середины июля. Всего «Т Плюс» обновит 16 км теплосетей во всех районах Перми.