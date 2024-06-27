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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Следственный комитет проверяет ситуацию с водоснабжением Уинского в Прикамье

Александр Бастрыкин ждет доклада по ситуации с водоснабжением Уинского

27 июня 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney

Следственный комитет проверяет ситуацию с водоснабжением Уинского в Прикамье

Жалобы к главе СКР поступили в его интернет-приемную.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем водоснабжении в с. Уинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес председателя СК России поступило обращение по вопросу отсутствия водоснабжения в селе Уинском. На протяжении нескольких лет в летний период из-за неисправности инженерных систем и регулярных коммунальных аварий подача воды в жилые дома прекращается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Су скр#Александр Бастрыкин
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