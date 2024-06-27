Александр Бастрыкин ждет доклада по ситуации с водоснабжением Уинского

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем водоснабжении в с. Уинском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В адрес председателя СК России поступило обращение по вопросу отсутствия водоснабжения в селе Уинском. На протяжении нескольких лет в летний период из-за неисправности инженерных систем и регулярных коммунальных аварий подача воды в жилые дома прекращается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.