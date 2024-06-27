Александр Бастрыкин ждет доклада по ситуации с водоснабжением Уинского

В адрес председателя СК России поступило обращение по вопросу отсутствия водоснабжения в селе Уинском. На протяжении нескольких лет в летний период из-за неисправности инженерных систем и регулярных коммунальных аварий подача воды в жилые дома прекращается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.