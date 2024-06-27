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Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»

Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»

27 июня 2024, 04:19
Фото: 1MI
Доклад о ходе расследования уголовного дела представит глава СУ СК Прикамья.

Главе Следственного управления СК Александру Бастрыкину представят доклад об инциденте на руднике «Уралкалия», где пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту получения травм рабочими из-за вспышки газа в шахте следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно, двое человек были доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, остальные были эвакуированы на поверхность.

Доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела представит руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин.

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