Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:37
Главе Следственного управления СК Александру Бастрыкину представят доклад об инциденте на руднике «Уралкалия», где пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту получения травм рабочими из-за вспышки газа в шахте следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Предварительно, двое человек были доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, остальные были эвакуированы на поверхность.
Доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела представит руководитель СУ СК по Пермскому краю Денис Головкин.