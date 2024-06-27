Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»

По факту получения травм рабочими из-за вспышки газа в шахте следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).