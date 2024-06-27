Березниковский содовый завод организовал летний отдых для детей работников

В этом году летняя оздоровительная кампания стартовала в начале июня. Однако для того, чтобы она прошла без сучка без задоринки, готовиться к ней на заводе начинают задолго до начала сезона. Работа нешуточная: необходимо за два месяца — с февраля по март — собрать заявления от родителей, проанализировать и учесть их пожелания, забронировать места в лагерях, подготовить путёвки, обзвонить каждого родителя и ещё раз обсудить все нюансы. Специалисты бюро по общественным связям всегда готовы помочь мамам и папам в решении возникающих вопросов.