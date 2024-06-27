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Березниковский содовый завод организовал летний отдых для детей работников

Березниковский содовый завод организовал летний отдых для детей работников

27 июня 2024, 06:00
Фото: АО «БСЗ»
С июня по август АО «БСЗ» планирует оздоровить более ста детей заводчан. На финансирование детского отдыха предприятие выделило более 7 млн рублей.

Березниковский содовый завод — предприятие социально ориентированное. БСЗ оказывает финансовую поддержку работникам в различных жизненных ситуация. На заводе успешно реализуются программы поддержки для молодежи, ветеранов и детей.

Ежегодно Березниковский содовый завод даёт возможность детям своих работников укрепить здоровье и интересно провести время в детских оздоровительных лагерях в Березниках. Отдых практически целиком оплачивает предприятие.

В этом году летняя оздоровительная кампания стартовала в начале июня. Однако для того, чтобы она прошла без сучка без задоринки, готовиться к ней на заводе начинают задолго до начала сезона. Работа нешуточная: необходимо за два месяца — с февраля по март — собрать заявления от родителей, проанализировать и учесть их пожелания, забронировать места в лагерях, подготовить путёвки, обзвонить каждого родителя и ещё раз обсудить все нюансы. Специалисты бюро по общественным связям всегда готовы помочь мамам и папам в решении возникающих вопросов.

Как рассказала директор по управлению персоналом АО «БСЗ» Эльвира Мещерякова, организация летнего отдыха и оздоровление детей работников — важнейшая составляющая социальной политики БСЗ. Для предприятия важно, чтобы содовики были спокойны: пока мамы и папы на работе, для их детей в лагере обеспечены комфортные условия, здоровое питание, организованы досуг и — главное — безопасность.

Егор, сын бухгалтера бюро учета расчетов с персоналом АО «БСЗ», едет в лагерь впервые. «Надеюсь, станет еще более самостоятельным, наберется сил, отдохнет, найдет новых друзей», — говорит ЕленаЕгор, сын бухгалтера бюро учета расчетов с персоналом АО «БСЗ», едет в лагерь впервые. «Надеюсь, станет еще более самостоятельным, наберется сил, отдохнет, найдет новых друзей», — говорит Елена
Егор, сын бухгалтера бюро учета расчетов с персоналом АО «БСЗ», едет в лагерь впервые. «Надеюсь, станет еще более самостоятельным, наберется сил, отдохнет, найдет новых друзей», — говорит Елена
Фото: АО «БСЗ»
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