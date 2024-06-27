Березниковский содовый завод организовал летний отдых для детей работников

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Березниковский содовый завод — предприятие социально ориентированное. БСЗ оказывает финансовую поддержку работникам в различных жизненных ситуация. На заводе успешно реализуются программы поддержки для молодежи, ветеранов и детей.
Ежегодно Березниковский содовый завод даёт возможность детям своих работников укрепить здоровье и интересно провести время в детских оздоровительных лагерях в Березниках. Отдых практически целиком оплачивает предприятие.
В этом году летняя оздоровительная кампания стартовала в начале июня. Однако для того, чтобы она прошла без сучка без задоринки, готовиться к ней на заводе начинают задолго до начала сезона. Работа нешуточная: необходимо за два месяца — с февраля по март — собрать заявления от родителей, проанализировать и учесть их пожелания, забронировать места в лагерях, подготовить путёвки, обзвонить каждого родителя и ещё раз обсудить все нюансы. Специалисты бюро по общественным связям всегда готовы помочь мамам и папам в решении возникающих вопросов.
Как рассказала директор по управлению персоналом АО «БСЗ» Эльвира Мещерякова, организация летнего отдыха и оздоровление детей работников — важнейшая составляющая социальной политики БСЗ. Для предприятия важно, чтобы содовики были спокойны: пока мамы и папы на работе, для их детей в лагере обеспечены комфортные условия, здоровое питание, организованы досуг и — главное — безопасность.