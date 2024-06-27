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Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк

Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк

27 июня 2024, 08:59
Фото: личная страница Людмилы Осинцевой в соцсетях
Людмила Осинцева обвиняется в получении взятки в размере 6,8 млн рублей.

Пермский краевой суд признал законным изменение меры пресечения главе ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие „Городское коммунальное тепловое хозяйство“» (ПМУП «ГКТХ») Людмиле Осинцевой. Бывший директор организации обвиняется в получении взятки в размере 6,8 млн рублей. Об этом сообщило издание «РБК-Пермь».

Ранее Осинцева была освобождена из-под стражи под домашний арест. Руководитель единственной в Перми муниципальной управляющей компании была арестована в феврале 2024 года по обвинению в получении взятки. По мнению следствия, Осинцева получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Компания должна была выполнить работы для МУП, однако фактические работы проведены не были. Как утверждает Осинцева, ее вины нет.

— Да, денежные средства получала. Но не присвоила, а передала третьим лицам. То, что мне вменяют, я не совершала (…) Я не мешаю следствию, я сама прошу следователя — давайте разберемся. Я работала семь лет на этом предприятии. Оперативные сотрудники просят изобличить других лиц — из администрации, — заявила Людмила Осинцева.

До 21 июня обвиняемая была в СИЗО. Свердловский суд постановил отклонить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, избрав обвиняемой домашний арест. Прокуратура внесла представление на это постановление суда, но краевой суд поддержал суд первой инстанции.

Местом пребывания домашнего ареста Осинцевой стал ее особняк в пригородной к Перми деревне.

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#Суд#Пермь#Прокуратура#Взятка#Ук#Администрация#Сизо#Обвинение#Домашний арест#РБК-Пермь
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