Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк

Ранее Осинцева была освобождена из-под стражи под домашний арест. Руководитель единственной в Перми муниципальной управляющей компании была арестована в феврале 2024 года по обвинению в получении взятки. По мнению следствия, Осинцева получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Компания должна была выполнить работы для МУП, однако фактические работы проведены не были. Как утверждает Осинцева, ее вины нет.