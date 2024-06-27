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Две банка оштрафованы за слишком частые звонки заемщикам-пермякам

Два банка оштрафовали за частые звонки пермякам

27 июня 2024, 06:43
Фото: 1MI

Две банка оштрафованы за слишком частые звонки заемщикам-пермякам

В одном случае количество допустимы звонков превысило законную норму в 60 раз.

Прикамские судебные приставы защитили граждан от незаконных действий представителей банков, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

С жалобами на действия взыскателей долгов к судебным приставам обратились две пермячки, имеющие неисполненные денежные обязательства перед банками.

В ходе административных расследований было установлено, что представители банков значительно превышали лимит допустимых телефонных переговоров, тревожа граждан более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Так, сотрудники ПАО «Совкомбанк» за один только месяц позвонили заемщице 480 раз, что в 60 раз превысило установленное законом количество телефонных переговоров.

Должнице, имеющей неисполненные кредитные обязательства перед ПАО «Сбербанк», звонили реже — 79 раз за один месяц. При этом представитель банка не согласилась с выявленным нарушением, ссылаясь на то, что связь посредством робота-автоинформатора и звонки без ответа не являются формой непосредственного взаимодействия и не подлежат включению в подсчет общего количества телефонных переговоров. Однако сам факт набора телефонного номера и соединения с должником сверх установленной нормы является нарушением действующего законодательства.

Обе кредитные организации признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Их обязали выплатить штрафы в размере 55 тыс. рублей.

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#Банки#Общество#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Пристав
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