Два банка оштрафовали за частые звонки пермякам

Должнице, имеющей неисполненные кредитные обязательства перед ПАО «Сбербанк», звонили реже — 79 раз за один месяц. При этом представитель банка не согласилась с выявленным нарушением, ссылаясь на то, что связь посредством робота-автоинформатора и звонки без ответа не являются формой непосредственного взаимодействия и не подлежат включению в подсчет общего количества телефонных переговоров. Однако сам факт набора телефонного номера и соединения с должником сверх установленной нормы является нарушением действующего законодательства.