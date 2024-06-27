Глава спортивного комплекса «Энергия» уволился после критики губернатора Прикамья

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Глава многофункционального спортивного комплекса «Энергия» Александр Козлов покинул пост. Это подтвердили «Ъ-Прикамье» в краевом минспорте. Как указывает издание, уход Козлова с должности произошел после поручения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина привлечь к дисциплинарной ответственности представителей учреждения из-за несвоевременного обеспечения организации работы бассейна.
Во время заседания Правительства Прикамья глава региона заявил, что после официального открытия бассейна на территории СК «Энергия» спортивный объект не продолжил работу. Пермяки, которые приобрели билет заранее, так и не смогли посетить бассейн. По словам Махонина, администраторы вовремя не запросили разрешения на открытие учреждения и информирование людей о том, что его работа не запущена.
Бассейн должен был открыться 10 июня. По причине дезорганизованной работы спортивного комплекса губернатор дал поручение Министерству физической культуры и спорта Пермского края привлечь к дисциплинарной ответственности представителей ГБУДО ПК «СШ „Академия игровых видов спорта“», в ведомстве которых находится спорткомплекс «Энергия».