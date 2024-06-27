Глава спортивного комплекса «Энергия» уволился после критики губернатора Прикамья

Во время заседания Правительства Прикамья глава региона заявил, что после официального открытия бассейна на территории СК «Энергия» спортивный объект не продолжил работу. Пермяки, которые приобрели билет заранее, так и не смогли посетить бассейн. По словам Махонина, администраторы вовремя не запросили разрешения на открытие учреждения и информирование людей о том, что его работа не запущена.