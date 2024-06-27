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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Перми 30 июня изменятся маршруты движения трех автобусов

Из-за чемпионата России по триатлону в Перми изменятся маршруты движения автобусов

27 июня 2024, 09:45
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

В Перми 30 июня изменятся маршруты движения трех автобусов

Ограничения затронут остановки в центре города.

В это воскресенье, 30 июня, в первой половине дня в центре Перми изменится движение трех автобусных маршрутов. Ограничения будут действовать с 6:00 до 13:00, рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Причиной неудобств станет чемпионат России по триатлону. Автобусы поедут следующим образом:

  • №3 и №71 — до остановки «Улица Ленина» с разворотом по ул. Советской, 25 Октября, Ленина и Сибирской;
  • №51 — временная конечная остановка — «ПНИПУ».
Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми

На время проведения чемпионата не будут обслуживаться остановки «Станция Пермь I», «Сквер имени Решетникова», «Художественная галерея» и «Улица Советская».

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#Спорт#Авто#Пермская езда#Пермь#Чемпионат
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