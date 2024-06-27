Из-за чемпионата России по триатлону в Перми изменятся маршруты движения автобусов

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В это воскресенье, 30 июня, в первой половине дня в центре Перми изменится движение трех автобусных маршрутов. Ограничения будут действовать с 6:00 до 13:00, рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.
Причиной неудобств станет чемпионат России по триатлону. Автобусы поедут следующим образом:
На время проведения чемпионата не будут обслуживаться остановки «Станция Пермь I», «Сквер имени Решетникова», «Художественная галерея» и «Улица Советская».