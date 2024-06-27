Известный пермский производитель попался на выпуске рыбы из неизвестного сырья

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлен факт производства рыбной продукции неизвестного происхождения ИП Домашних В.В. в Перми. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
Так, с 23 апреля по 7 июня уполномоченным лицом предпринимателя оформлено 24 ветеринарных сопроводительных документа на производство 22,54 кг рыбного вяленого ассорти (горбуша/кальмар, минтай/горбуша, горбуша/путассу), где в качестве сырья горбуша не указана. По словам специалистов Россельхознадзора, это нарушает прослеживаемость продукции и не позволяет подтвердить ее безопасность.
Своими действиями производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Рыбное ассорти было реализовано в розничные магазины Перми «Ашан», ИП Рязанова Т.В., ООО «Штай» и Березников — ИП Домашних В.В.
20 июня Управлением предпринимателю вынесено предостережение, регистрация уполномоченного лица аннулирована в ФГИС «ВетИС».
Рыбоперерабатывающее предприятие «Пеликан» индивидуального предпринимателя Владислава Домашних работает с 1992 года и является одним из крупнейших предприятий по переработке рыбы в Пермском крае. С 1999 года предприятие выпускает рыбную продукцию под торговой маркой «БУХТА ПЕЛИКАНOFF». В ассортименте предприятия более 350 наименований готовой продукции (рыба соленая, пряная, в заливках, рыба холодного копчения, горячего копчения, вяленая, пресервы, салаты из морской капусты, деликатесная рыба, свежемороженая фасованная, стейки, дефростированная рыба).