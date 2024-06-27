Известный пермский производитель попался на выпуске рыбы из неизвестного сырья

Рыбоперерабатывающее предприятие «Пеликан» индивидуального предпринимателя Владислава Домашних работает с 1992 года и является одним из крупнейших предприятий по переработке рыбы в Пермском крае. С 1999 года предприятие выпускает рыбную продукцию под торговой маркой «БУХТА ПЕЛИКАНOFF». В ассортименте предприятия более 350 наименований готовой продукции (рыба соленая, пряная, в заливках, рыба холодного копчения, горячего копчения, вяленая, пресервы, салаты из морской капусты, деликатесная рыба, свежемороженая фасованная, стейки, дефростированная рыба).