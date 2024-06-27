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Пермские компании-монополисты оштрафованы на 2,9 млн рублей за полгода

Компании-монополисты Прикамья оштрафованы почти на три миллиона рублей

27 июня 2024, 05:14
Фото: 1MI

Пермские компании-монополисты оштрафованы на 2,9 млн рублей за полгода

Возбуждены два антимонопольных дела.
Сюжет
Уфас

За первое полугодие 2024 года компании-монополисты Прикамья оштрафованы на 2,9 млн рублей, причиной тому стало злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

По итогам контроля монополистической деятельности за шесть месяцев текущего года, в надзорное ведомство поступило свыше 450 обращений и материалов, касающихся признаков неправомерных действий со стороны организаций, занимающих «монопольное положение» и осуществляющих деятельность в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, связи.

Зачастую жалобы и обращения граждан связаны с навязыванием невыгодных условий по договорам, отказами в заключении договоров, несогласием с ценообразованием на услуги, нарушением сроков подключения к инженерно-техническим сетям, нарушениями недискриминационного доступа к энергоресурсам. Отмечается, что часть обращений, не касающаяся компетенций антимонопольной службы, перенаправлены на рассмотрение в иные надзорные органы.

На основе трех материалов установлены нарушения антимонопольного законодательства и инициировано принятие мер реагирования. Так, были возбуждены два антимонопольных дела по признакам злоупотребления хозяйствующими субъектами-монополистами своим доминирующим положением на рынке по ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Выданы:

  • одно предупреждение о прекращении выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
  • одно предостережение о недопустимости совершения нарушений антимонопольного законодательства.
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#Уфас#Пермь#Тко#Штраф#Теплоснабжение#Антимонопольное законодательство#Связь#Водоснабжение#Водоотведение#Монополисты#Электроэнергетика#Газоснабжение#Недискриминационный доступ
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