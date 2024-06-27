Компании-монополисты Прикамья оштрафованы почти на три миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
За первое полугодие 2024 года компании-монополисты Прикамья оштрафованы на 2,9 млн рублей, причиной тому стало злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.
По итогам контроля монополистической деятельности за шесть месяцев текущего года, в надзорное ведомство поступило свыше 450 обращений и материалов, касающихся признаков неправомерных действий со стороны организаций, занимающих «монопольное положение» и осуществляющих деятельность в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, связи.
Зачастую жалобы и обращения граждан связаны с навязыванием невыгодных условий по договорам, отказами в заключении договоров, несогласием с ценообразованием на услуги, нарушением сроков подключения к инженерно-техническим сетям, нарушениями недискриминационного доступа к энергоресурсам. Отмечается, что часть обращений, не касающаяся компетенций антимонопольной службы, перенаправлены на рассмотрение в иные надзорные органы.
На основе трех материалов установлены нарушения антимонопольного законодательства и инициировано принятие мер реагирования. Так, были возбуждены два антимонопольных дела по признакам злоупотребления хозяйствующими субъектами-монополистами своим доминирующим положением на рынке по ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Выданы: