Компании-монополисты Прикамья оштрафованы почти на три миллиона рублей

Зачастую жалобы и обращения граждан связаны с навязыванием невыгодных условий по договорам, отказами в заключении договоров, несогласием с ценообразованием на услуги, нарушением сроков подключения к инженерно-техническим сетям, нарушениями недискриминационного доступа к энергоресурсам. Отмечается, что часть обращений, не касающаяся компетенций антимонопольной службы, перенаправлены на рассмотрение в иные надзорные органы.