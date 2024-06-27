МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

В непогоду старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также не паркуйте поблизости автомобили. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.