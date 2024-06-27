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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Прикамье 28 июня

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

27 июня 2024, 09:23
Фото: ideogram.ai

Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Прикамье 28 июня

Будьте внимательны и осторожны.

Завтра днем, 28 июня, местами по Пермскому краю ожидается неблагоприятная погода. По информации пресс-службы регионального МЧС, порывы ветра достигнут 17 м/с.

В непогоду старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также не паркуйте поблизости автомобили. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Спасатели просят жителей региона быть осторожными и предупредить своих родных и близких о прогнозируемом ветре. О происшествии можно сообщить по телефонам служб экстренного реагирования: 01, 101 или 112.

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