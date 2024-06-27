Меньше иноагентов, больше красоты. Мэр Перми ответил на критику Артемия Лебедева

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Мэр Перми Эдуард Соснин прокомментировал высказывание дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который назвал столицу Прикамья затхлым городом. В своем Telegram-канале он возразил, что «за последние годы Пермь по-настоящему расцвела».
«Да, стало меньше иноагентов, но красоты и активностей только прибавилось. Ежегодно мы проводим Дягилевский фестиваль, запустили большой летний фестиваль „Город встреч“, в Перми регулярно выступают Владимир Спиваков и Денис Мацуев», — аргументирует глава города. В качестве плюсов города он отмечает благоустроенную набережную, эспланаду и Компрос, а также говорит, что Артемий Лебедев давно не был в Перми и является не чужим человеком для города.
Публикация мэра завершается смонтированным видеороликом, по сюжету которого показывается склейка из кадров с пейзажами и культурными событиями Перми, а затем Артемий Лебедев якобы меняет свое мнение: «Ну, в принципе, нормально».
Ранее Артемий Лебедев в своем выпуске новостей № 525 прокомментировал снос арт-объекта «Пермские ворота» и сказал, что в городе ничего не происходит.