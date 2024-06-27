Меньше иноагентов, больше красоты. Мэр Перми ответил на критику Артемия Лебедева

«Да, стало меньше иноагентов, но красоты и активностей только прибавилось. Ежегодно мы проводим Дягилевский фестиваль, запустили большой летний фестиваль „Город встреч“, в Перми регулярно выступают Владимир Спиваков и Денис Мацуев», — аргументирует глава города. В качестве плюсов города он отмечает благоустроенную набережную, эспланаду и Компрос, а также говорит, что Артемий Лебедев давно не был в Перми и является не чужим человеком для города.