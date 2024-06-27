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Офис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажу

Офис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажу

27 июня 2024, 03:20
Фото: 1MI
Площадь помещений здания — 1013,1 кв. м

В Перми на ул. Ленина, 50, выставлены на продажу первый и второй этажи пристроя, а также второй этаж в основном здании. В настоящий момент в здании находится пермский филиал АО «Россельхозбанк». Информация об этом размещена на сайте объявлений Аvito.ru. Первым обратил на это внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Общая площадь актива составляет 1013,1 кв. м. По словам автора объявления, расположение здания — перекресток автомобильного и пешеходного трафика — обеспечивает огромный поток посетителей. Арендодателем выступает федеральный банк, это обеспечивает гарантию стабильности и надежности до 2027 года. Продавцом выступает агентство недвижимости «Федеста», стоимость бизнеса — 115 млн руб.

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#Недвижимость#Россельхозбанк#Пермь#Продажа#Банк#Авито#КоммерсантЪ-Прикамье#Стабильность#Федеста
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