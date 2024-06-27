Офис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажу

В Перми на ул. Ленина, 50, выставлены на продажу первый и второй этажи пристроя, а также второй этаж в основном здании. В настоящий момент в здании находится пермский филиал АО «Россельхозбанк». Информация об этом размещена на сайте объявлений Аvito.ru. Первым обратил на это внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».