Пермская прокуратура заблокировала восемь интернет-ресурсов

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Ординский районный суд заблокировал восемь ресурсов, на которых содержались сведения о незаконных способах освобождения от призыва на военную службу, алгоритме сдачи в плен для военнослужащих, возможности вступления в запрещенные организации. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Отдельно подчеркивается, что вход на данные ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля.
Выявила распространение указанной информации в ходе проверки прокуратура, она же и направила в суд заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ее блокировке. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен.