Пермская прокуратура заблокировала восемь интернет-ресурсов

Выявила распространение указанной информации в ходе проверки прокуратура, она же и направила в суд заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ее блокировке. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен.