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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Решением суда из Пермского края заблокированы восемь интернет-ресурсов

Пермская прокуратура заблокировала восемь интернет-ресурсов

27 июня 2024, 14:49
Фото: 1MI

Решением суда из Пермского края заблокированы восемь интернет-ресурсов

Они распространяли информацию о способах освобождения от военной службы и сдаче в плен.

Ординский районный суд заблокировал восемь ресурсов, на которых содержались сведения о незаконных способах освобождения от призыва на военную службу, алгоритме сдачи в плен для военнослужащих, возможности вступления в запрещенные организации. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

Отдельно подчеркивается, что вход на данные ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля.

Выявила распространение указанной информации в ходе проверки прокуратура, она же и направила в суд заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ее блокировке. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен.

#Интернет#Общество#Прокуратура#Блокировка
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