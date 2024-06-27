Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes

В рейтинг «Лучшие российские вузы — 2024» от Forbes вошёл только один вуз из Прикамья — Пермский национальный исследовательский политехнический университет. В ТОП-100 он занял 46-е место с итоговым балом 29,02. Для сравнения, у лидера, МГУ им. Ломоносова, 89, 59 баллов.