Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
В рейтинг «Лучшие российские вузы — 2024» от Forbes вошёл только один вуз из Прикамья — Пермский национальный исследовательский политехнический университет. В ТОП-100 он занял 46-е место с итоговым балом 29,02. Для сравнения, у лидера, МГУ им. Ломоносова, 89, 59 баллов.
Вузы рейтинга, а в лонг-лист их вошло 547, оценивались по пяти критериям: качество нетворкинга (общий уровень принятых в вуз студентов), репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация и фактор Forbes (наличие среди выпускников участников российского списка Forbes или рейтинга «30 до 30»).