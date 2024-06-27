Поп-певец Gazan откроет День молодежи в Перми и прочтет лекцию

На открытии Дня молодежи в Перми в эту субботу, 29 июня, выступит автор песен и музыкант Gazan (настоящее имя — Константин Жуков). Он известен хитом «Что за лев этот Тигр». Вместе с Gazan на открытии выступят участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.