Поп-певец Gazan откроет День молодежи в Перми и прочтет лекцию

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На открытии Дня молодежи в Перми в эту субботу, 29 июня, выступит автор песен и музыкант Gazan (настоящее имя — Константин Жуков). Он известен хитом «Что за лев этот Тигр». Вместе с Gazan на открытии выступят участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.
Концерт состоится на эспланаде, на площадке фестиваля «Город встреч». Перед открытием в 13:30 Gazan пообщается с пермской молодежью в лектории на совместной площадке с Российским обществом «Знание». Он прочитает небольшую лекцию «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты» и ответит на вопросы слушателей.
Как рассказали в пресс-службе оргкомитета по празднованию юбилея города «Пермь-300», вечером на главной сцене выступят молодые артисты объединения Velvet Music — Фейгин, НайдИ и DAASHA. Их часть концерта стартует в 20:00.
Попасть на концерт можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация на сайте деньмолодёжи2024.рф.