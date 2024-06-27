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Певец и автор песен Gazan откроет День молодежи в Перми

Поп-певец Gazan откроет День молодежи в Перми и прочтет лекцию

27 июня 2024, 08:06
Фото: vk.com/gazanofficial

Певец и автор песен Gazan откроет День молодежи в Перми

Также в программе — выступления певицы DAASHA, а также артистов Фейгин, НайдИ.

На открытии Дня молодежи в Перми в эту субботу, 29 июня, выступит автор песен и музыкант Gazan (настоящее имя — Константин Жуков). Он известен хитом «Что за лев этот Тигр». Вместе с Gazan на открытии выступят участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

Концерт состоится на эспланаде, на площадке фестиваля «Город встреч». Перед открытием в 13:30 Gazan пообщается с пермской молодежью в лектории на совместной площадке с Российским обществом «Знание». Он прочитает небольшую лекцию «Харизма, юмор, риск: как покорять музыкальные чарты» и ответит на вопросы слушателей.

Как рассказали в пресс-службе оргкомитета по празднованию юбилея города «Пермь-300», вечером на главной сцене выступят молодые артисты объединения Velvet Music — Фейгин, НайдИ и DAASHA. Их часть концерта стартует в 20:00.

Попасть на концерт можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация на сайте деньмолодёжи2024.рф.

В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
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#Общество#Пермь#Фестиваль#Развлечения#Музыка#День молодежи#Город Встреч
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