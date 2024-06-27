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Прокуратура требует обезопасить скотомогильники с сибирской язвой в Чернушке

Прокуратура требует обезопасить скотомогильники с сибирской язвой в Чернушке

27 июня 2024, 02:54
Фото: 1MI
Иск правоохранительного органа находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура Чернушинского района обратилась в суд с иском об обязании Государственной ветеринарной инспекции Пермского края разработать и установить санитарно-защитные зоны в целях недопущения неблагоприятных последствий для жизни и здоровья людей. Исковое заявления находится сейчас на рассмотрении в Чернушинском районном суде. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

Нарушения были выявлены во время природоохранной проверки сибиреязвенных скотомогильников на территории округа. Выяснилось, что краевая ветинспекция уклонилась от обязанности разработки в определенный срок санитарно-защитных зон 11 биотермических объектов, расположенных на землях Чернушинского района.

На фоне отсутствия е утвержденных санитарных территорий, и, как следствие, ограничений на осуществление хозяйственной и иной деятельности в непосредственной близости от них, были нарушены права граждан на благоприятную и безопасную окружающую среду.

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#Пермский край#Прокуратура#Чернушка#Нарушения#Окружающая среда#Скотомогильники#Государственная ветеринарная инспекция#Санитарно-защитные зоны#Жизнь и здоровье#Природоохранная проверка#Биотермические объекты#Хозяйственная деятельность
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