Прокуратура требует обезопасить скотомогильники с сибирской язвой в Чернушке

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Прокуратура Чернушинского района обратилась в суд с иском об обязании Государственной ветеринарной инспекции Пермского края разработать и установить санитарно-защитные зоны в целях недопущения неблагоприятных последствий для жизни и здоровья людей. Исковое заявления находится сейчас на рассмотрении в Чернушинском районном суде. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.
Нарушения были выявлены во время природоохранной проверки сибиреязвенных скотомогильников на территории округа. Выяснилось, что краевая ветинспекция уклонилась от обязанности разработки в определенный срок санитарно-защитных зон 11 биотермических объектов, расположенных на землях Чернушинского района.
На фоне отсутствия е утвержденных санитарных территорий, и, как следствие, ограничений на осуществление хозяйственной и иной деятельности в непосредственной близости от них, были нарушены права граждан на благоприятную и безопасную окружающую среду.