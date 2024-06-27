Прокуратура требует обезопасить скотомогильники с сибирской язвой в Чернушке

Прокуратура Чернушинского района обратилась в суд с иском об обязании Государственной ветеринарной инспекции Пермского края разработать и установить санитарно-защитные зоны в целях недопущения неблагоприятных последствий для жизни и здоровья людей. Исковое заявления находится сейчас на рассмотрении в Чернушинском районном суде. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.