Разрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%

В Пермском крае средняя месячная заработная плата женщин-руководителей сложилась в 88,7 тыс. рублей. Это на 33,9% меньше, чем у мужчин-руководителей, их средняя зарплата составила 134,2 тыс. рублей. Об этом сообщило издание «Business Class» со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.