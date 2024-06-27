Разрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Пермском крае средняя месячная заработная плата женщин-руководителей сложилась в 88,7 тыс. рублей. Это на 33,9% меньше, чем у мужчин-руководителей, их средняя зарплата составила 134,2 тыс. рублей. Об этом сообщило издание «Business Class» со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Численность женщин в Прикамье, занимающих высокие руководящие должности, превысила количество мужчин-управленцев — 12,675 против 12,325 человек соответственно, разница составила 3%.
При этом в сегменте высшего управления прекрасный пол недополучает 42% по сравнению с топ-менеджерами среди мужчин.