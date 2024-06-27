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Разрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%

Разрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%

27 июня 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
В сегменте высшего управления женщины получают меньше на 42% по сравнению с мужчинами-управленцами.

В Пермском крае средняя месячная заработная плата женщин-руководителей сложилась в 88,7 тыс. рублей. Это на 33,9% меньше, чем у мужчин-руководителей, их средняя зарплата составила 134,2 тыс. рублей. Об этом сообщило издание «Business Class» со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Численность женщин в Прикамье, занимающих высокие руководящие должности, превысила количество мужчин-управленцев — 12,675 против 12,325 человек соответственно, разница составила 3%.

При этом в сегменте высшего управления прекрасный пол недополучает 42% по сравнению с топ-менеджерами среди мужчин.

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#Пермский край#Прикамье#Заработная плата#Business class#Аналитики#Гендерный разрыв#Женщины-руководители#Мужчины-руководители#FinExpertiza#Равноправие
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