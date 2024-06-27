Ректором Пермского Политеха стал Антон Петроченков

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Ректором Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стал и. о. главы вуза, доктор технических наук, доцент Антон Петроченков. Об этом сообщила пресс-служба ПНИПУ.
На пост ректора университета Петроченков был избран по итогам тайного голосования на конференции работников и обучающихся. Кандидатами также стали проректор по приоритетным проектам, кандидат физико-математических наук Павел Волегов и декан механико-технологического факультета, доктор технических наук, доцент Михаил Песин.
В голосовании приняли участие 274 представителя профессорско-преподавательского, административного и студенческого состава университета. За кандидатуру Антона Петроченкова было отдано свыше 81% голосов.
С 2006 года Петроченков был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации Пермского политеха. С 2022 года занимал пост проректора по образовательной деятельности. В апреле текущего года назначен исполняющим обязанности ректора ПНИПУ.