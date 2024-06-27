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Ректором Пермского Политеха стал Антон Петроченков

Ректором Пермского Политеха стал Антон Петроченков

27 июня 2024, 07:15
Фото: properm.ru
За его кандидатуру было отдано более 81% голосов.
Сюжет
Выборы

Ректором Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стал и. о. главы вуза, доктор технических наук, доцент Антон Петроченков. Об этом сообщила пресс-служба ПНИПУ.

На пост ректора университета Петроченков был избран по итогам тайного голосования на конференции работников и обучающихся. Кандидатами также стали проректор по приоритетным проектам, кандидат физико-математических наук Павел Волегов и декан механико-технологического факультета, доктор технических наук, доцент Михаил Песин.

В голосовании приняли участие 274 представителя профессорско-преподавательского, административного и студенческого состава университета. За кандидатуру Антона Петроченкова было отдано свыше 81% голосов.

С 2006 года Петроченков был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации Пермского политеха. С 2022 года занимал пост проректора по образовательной деятельности. В апреле текущего года назначен исполняющим обязанности ректора ПНИПУ.

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#Выборы#Образование#ПНИПУ#Ректор#Пермский политех#Антон Петроченков
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