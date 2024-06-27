Ректором Пермского Политеха стал Антон Петроченков

На пост ректора университета Петроченков был избран по итогам тайного голосования на конференции работников и обучающихся. Кандидатами также стали проректор по приоритетным проектам, кандидат физико-математических наук Павел Волегов и декан механико-технологического факультета, доктор технических наук, доцент Михаил Песин.