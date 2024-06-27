В ДТП у Краснокамска пострадали двое мужчин и семилетний ребёнок

Авария произошла 26 июня около 17:50 на 453 км автодороги М-7 Волга, недалеко от Краснокамска. 55-летний водитель ГАЗели NEXT разворачивался, не убедившись в безопасности маневра. В результате ГАЗель столкнулась с Lada Granta под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили оба водителя и ребёнок, который был пассажиром в одном из автомобилей.