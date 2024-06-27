properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В ДТП под Краснокамском 26 июня пострадали двое мужчин и ребенок

В ДТП у Краснокамска пострадали двое мужчин и семилетний ребёнок

27 июня 2024, 06:02
Фото: 1MI

В ДТП под Краснокамском 26 июня пострадали двое мужчин и ребенок

Пострадавшие госпитализированы.
Сюжет
Дтп

Семилетний ребёнок и двое мужчин госпитализированы после ДТП на трассе у Краснокамска. Подробности сообщает «АиФ –Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла 26 июня около 17:50 на 453 км автодороги М-7 Волга, недалеко от Краснокамска. 55-летний водитель ГАЗели NEXT разворачивался, не убедившись в безопасности маневра. В результате ГАЗель столкнулась с Lada Granta под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили оба водителя и ребёнок, который был пассажиром в одном из автомобилей.

Пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Читайте также:
Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в ЗакамскеПрокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчикаДиректор компании из Краснокамска украл на ремонте школы 650 тысяч рублей
#Происшествия#Дтп#Краснокамск
Подпишитесь
Экс-депутат заксобрания Прикамья хочет вернуть арестованное следствием имущество
Сегодня, 05:41
Видео. Меньше иноагентов, больше красоты. Мэр Перми ответил на критику Артемия Лебедева
Сегодня, 05:37
Офис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажу
Сегодня, 03:20
В центре Перми из-за ремонта путей на Борчанинова изменится движение автобусов
Вчера, 12:47
В Перми в свободном доступе в магазине обнаружили книги авторства иноагентов
Вчера, 15:10
Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы
Вчера, 12:50